Трофимов — об ответственности отцовства: «Сейчас я понимаю: нужно все делать самому»

Серебряный призер Олимпиады в Пекине в составе командной гонки конькобежец Сергей Трофимов рассказал, как рождение сына изменило его взгляды на жизнь и работу в профессиональном спорте.

— Отцовство изменило твое отношение к жизни и к спорту?

— Стал чувствовать больше ответственности и больше планировать на долгосрочную перспективу. Думаю, эти изменения пошли на пользу. В спорте часто бывает, что ты избегаешь принятия решений — это делают тренер или менеджер команды, еще кто-то. А сейчас я понимаю: нужно все делать самому.

— Ответственности чувствуешь больше, но при этом полностью доверяешь тренеру, то есть в этом вопросе ты с себя ответственность снимаешь?

— Да. Пришло какое-то осознание: каждый человек должен выполнять свою работу. Спортсмен должен качественно тренироваться, показывать высокий результат. Тренер должен писать тренировочный план, следить за состоянием спортсменов, чтобы не перегрузить их, и так далее. Мама следит за ребенком, кормит его, чтобы он не голодал. Разделение. Если ты будешь распыляться, заниматься несколькими задачами сразу, то вообще ничего не получится.