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Трофимов — о заявке на нейтральный статус: «Спрашивали о сроке действия загранпаспорта»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта
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Серебряный призер Олимпиады в Пекине в составе командной гонки конькобежец Сергей Трофимов рассказал, как продвигается процесс подачи российскими конькобежцами заявок на нейтральный статус для участия в олимпийском отборе сезона-2025/26.

— Твои мысли по поводу нейтрального статуса? Какие-то сигналы, что процесс запущен, были?

— Спрашивали о сроке действия загранпаспорта. Думаю, это сигнал, что я буду в списках, которые отправят в ISU.

— Волнуешься из-за этого процесса?

— Волнения точно нет. Все события, которые уже произошли, научили находиться в режиме ожидания, не переживать. Просто смотришь, чтобы дома все сытые были.

— Исходя из результатов на международной арене, которые ты наблюдаешь, оцениваешь, где ты видишь себя более конкурентным — на полуторке или на пятерке?

— Думаю, что на пятерке.

Источник: https://www.russkating.ru
Сборная России по конькобежному спорту
Сергей Трофимов
Коньки
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