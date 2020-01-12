Семериков завоевал бронзу в масс-старте на чемпионате Европы в Голландии
19:43
Российский конькобежец Данила Семериков стал третьим в масс-старте на чемпионате Европы в голландском Херенвене. Он набрал 20 очков.
Первое место занял бельгиец Барт Свингс (60), второе — голландец Арьян Струтинга (40).
Еще один россиянин Руслан Захаров стал 5-м (7).
Херенвен (Голландия)
Чемпионат Европы на отдельных дистанциях
Мужчины
Масс-старт
1. Барт Свингс (Бельгия) — 60 очков
2. Арьян Струтинга (Голландия) — 40
3. Данила Семериков (Россия) — 20
4. Андреа Джованни (Италия) — 10
5. Руслан Захаров (Россия) — 7
6. Микеле Мальфатти (Италия) — 4
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