Семериков завоевал бронзу в масс-старте на чемпионате Европы в Голландии

Российский конькобежец Данила Семериков стал третьим в масс-старте на чемпионате Европы в голландском Херенвене. Он набрал 20 очков.

Первое место занял бельгиец Барт Свингс (60), второе — голландец Арьян Струтинга (40).

Еще один россиянин Руслан Захаров стал 5-м (7).

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях

Мужчины

Масс-старт

1. Барт Свингс (Бельгия) — 60 очков

2. Арьян Струтинга (Голландия) — 40

3. Данила Семериков (Россия) — 20

4. Андреа Джованни (Италия) — 10

5. Руслан Захаров (Россия) — 7

6. Микеле Мальфатти (Италия) — 4