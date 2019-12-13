Семериков стал пятым в масс-старте в Нагано, Захаров — 11-й
12:23
Россиянин Данила Семериков стал пятым в масс-старте на этапе Кубка мира в Нагано. Еще один представитель России Руслан Захаров финишировал 11-м.
Нагано (Япония)
Кубок мира
Мужчины
Масс-старт
1. Джордан Бельшо (Канада)
2. Джои Мантия (США)
3. Барт Свингс (Бельгия)
4. Андреа Джованни (Италия)
5. Данила Семериков (Россия)
6. Питер Майкл (Новая Зеландия)...
11. Руслан Захаров (Россия)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skating/worldcup/2019-2020/events/2607_234_0/
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