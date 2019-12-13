Россиянин Данила Семериков стал пятым в масс-старте на этапе Кубка мира в Нагано. Еще один представитель России Руслан Захаров финишировал 11-м.

Нагано (Япония)

Кубок мира

Мужчины

Масс-старт

1. Джордан Бельшо (Канада)

2. Джои Мантия (США)

3. Барт Свингс (Бельгия)

4. Андреа Джованни (Италия)

5. Данила Семериков (Россия)

6. Питер Майкл (Новая Зеландия)...

11. Руслан Захаров (Россия)