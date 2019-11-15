Сборная России заняла второе место в командной эстафете на этапе Кубка мира в Белоруссии. Победу одержали представители Голландии

Коньки

Минск (Белоруссия)

Кубок мира

Женщины

Командный спринт

1. Голландия (Летиция де Йонг, Саннике де Нелинг, Ютта Лердам) — 1.29,230

2. Россия (Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Ирина Кузнецова) — 1.29,950

3. Япония (Маки Цудзи, Ариса Го, Конами Сога) — 1.30,086

4. Китай — 1.30,560

5. Канада — 1.31,509

6. Белоруссия — 1.33,694

7. Корея — 1.33,827