Сборная России заняла второе место в командной эстафете на этапе Кубка мира
17:52
Сборная России заняла второе место в командной эстафете на этапе Кубка мира в Белоруссии. Победу одержали представители Голландии
Коньки
Минск (Белоруссия)
Кубок мира
Женщины
Командный спринт
1. Голландия (Летиция де Йонг, Саннике де Нелинг, Ютта Лердам) — 1.29,230
2. Россия (Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Ирина Кузнецова) — 1.29,950
3. Япония (Маки Цудзи, Ариса Го, Конами Сога) — 1.30,086
4. Китай — 1.30,560
5. Канада — 1.31,509
6. Белоруссия — 1.33,694
7. Корея — 1.33,827
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