Сабликова выиграла дистанцию 5000 м в Херенвене, Юракова - пятая

Чешка Мартина Сабликова выиграла забег на 5000 метров на этапе Кубка мира в Херенвене. Второй стала немка Клаудиа Пехштайн, третьей - представительница Голландии Меллиса Вейфье.

Россиянка Анна Юракова заняла пятое место и осталась на второй позиции в общем зачете Кубка мира. Наталья Воронина финишировала восьмой.

Херенвен (Голландия)

Кубок мира

Женщины

5000 м

1. Сабликова (Чехия) - 6.57,64

2. Пехштайн (Германия) - 7.00,82

3. Вейфье (Голландия) - 7.02,51

4. Схаутен (Голландия) - 7.03,07

5. ЮРАКОВА (Россия) - 7.06,93

6. Краус (Германия) - 7.07,44...

8. ВОРОНИНА (Россия) - 7.09,03