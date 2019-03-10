Сабликова с мировым рекордом выиграла дистанцию 3000 метров, Воронина - третья

Чешская конькобежка Мартина Сабликова выиграла забег на 3000 метров на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Она побила собственный мировой рекорд, показав результат 3 минуты 52,027 секунды.
Второй стала голландка Эсме Виссер, третьей - россиянка Наталья Воронина.
Коньки
Солт-Лейк-Сити (США)
Кубок мира
Финал
Женщины
3 000 м
1. Мартина Сабликова (Чехия) - 3.52,027
2. Эсме Виссер (Голландия) - 3.54,023
3. Наталья Воронина (Россия) - 3.54,064
4. Изабелла Вайдеманн (Канада) - 3.55,582
5. Анастасия Зуева (Белоруссия) - 3.55,731
6. Ивана Блонден (Канада) - 3.59,002
7. Евгения Лаленкова (Россия) - 3.59,058
12. Елена Сохрякова (Россия) - 4.08,997
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