Сабликова с мировым рекордом выиграла дистанцию 3000 метров, Воронина - третья

Чешская конькобежка Мартина Сабликова выиграла забег на 3000 метров на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Она побила собственный мировой рекорд, показав результат 3 минуты 52,027 секунды.

Второй стала голландка Эсме Виссер, третьей - россиянка Наталья Воронина.

Коньки

Солт-Лейк-Сити (США)

Кубок мира

Финал

Женщины

3 000 м

1. Мартина Сабликова (Чехия) - 3.52,027

2. Эсме Виссер (Голландия) - 3.54,023

3. Наталья Воронина (Россия) - 3.54,064

4. Изабелла Вайдеманн (Канада) - 3.55,582

5. Анастасия Зуева (Белоруссия) - 3.55,731

6. Ивана Блонден (Канада) - 3.59,002

7. Евгения Лаленкова (Россия) - 3.59,058

12. Елена Сохрякова (Россия) - 4.08,997