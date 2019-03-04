Сабликова с мировым рекордом выиграла чемпионат мира в классическом многоборье

Чешская конькобежка Мартина Сабликова выиграла чемпионат мира в классическом многоборье, проходящий в Калгари. Последним видом программы была дистанция 5000 метров. Чешка стала первой, обновив свой же мировой рекорд.

Днем ранее она установила лучшее достижение на дистанции 3000 метров. Для Сабликовой это пятое золото ЧМ в классическом многоборье.

Второй в итоге стала японка Михо Такаги, третьей - голландка Антуанетта де Йонг. Лучший результат из россиянок показала Наталья Воронина - восьмой.

Коньки

Калгари (Канада)

Чемпионат мира в классическом многоборье

Женщины

5 000 м

1. Мартина Сабликова (Чехия) - 6.42,01

2. Изабелла Вайдеманн (Канада) - 6.49,68

3. Карлейн Ахтеректе (Голландия) - 6.50,12

4. Марина Зуева (Белоруссия) - 6.53,19

5. Антуанетта де Йонг (Голландия) - 6.56,26

6. Наталья Воронина (Россия) - 6.59,25

7. Ирен Вюст (Голландия) - 6.59,80

8. Михо Такаги (Япония) - 7.02,02

Итог

1. Мартина Сабликова (Чехия) - 156,306

2. Михо Такаги (Япония) - 156,878

3. Антуанетта де Йонг (Голландия) - 157,840

4. Карлейн Ахтеректе (Голландия) - 158,021

5. Ирен Вюст (Голландия) - 158,231

6. Изабелла Вайдеманн (Канада) - 159.465

8. Наталья Воронина (Россия) - 160,211

12. Евгения Лаленкова (Россия) - 118,626

16. Елизавета Казелина (Россия) - 119,449