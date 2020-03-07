Руст выиграл забег на 5 км в финале Кубка мира, Семериков — четвертый
18:38
Голландец Патрик Руст выиграл забег на 5000 м на финальном этапе Кубка мира в Херенвене. Лучшим из россиян стал Данила Семериков, занявший 4-е место.
Херенвен (Голландия)
Кубок мира
Мужчины
Стайерский бег
5 000 м
1. Патрик Руст (Голландия) — 6.11,152
2. Грэм Фиш (Канада) — 6.12,830
3. Тед Ян Блумен (Канада) — 6.13,721
4. Данила Семериков (Россия) — 6.16,381
5. Йоррит Бергсма (Голландия) — 6.16,439
6. Джордан Бельшо (Канада) — 6.16,701...
9. Александр Румянцев (Россия) — 6.21,925