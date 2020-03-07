Голландец Патрик Руст выиграл забег на 5000 м на финальном этапе Кубка мира в Херенвене. Лучшим из россиян стал Данила Семериков, занявший 4-е место.

Херенвен (Голландия)

Кубок мира

Мужчины

Стайерский бег

5 000 м

1. Патрик Руст (Голландия) — 6.11,152

2. Грэм Фиш (Канада) — 6.12,830

3. Тед Ян Блумен (Канада) — 6.13,721

4. Данила Семериков (Россия) — 6.16,381

5. Йоррит Бергсма (Голландия) — 6.16,439

6. Джордан Бельшо (Канада) — 6.16,701...

9. Александр Румянцев (Россия) — 6.21,925