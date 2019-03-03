Руст выиграл дистанцию 5000 метров на ЧМ по многоборью, Семериков - шестой

Голландский конькобежец Патрик Руст выиграл дистанцию 5000 метров на чемпионате мира по классическому многоборью в Калгари. Он показал результат 6 минут 8,27 секунды.

Второе место занял голландец Свен Крамер, третье - норвежец Сверре Лунде Педерсен.

Россиянин Никита Семериков занял шестое место, Сергей Трофимов - 19-е. Турнир завершится в ночь на 4 марта.

Коньки

Калгари (Канада)

Чемпионат мира в классическом многоборье

Мужчины

5 000 м

1. Патрик Руст (Голландия) - 6.08,27

2. Свен Крамер (Голландия) - 6.08,83

3. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) - 6.10,10

4. Дауэ де Врис (Голландия) - 6.12,72

5. Тед Ян Блумен (Канада) - 6.13,20

6. Данила Семериков (Россия) - 6.13,75

19. Сергей Трофимов (Россия) - 6.26,92