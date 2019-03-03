Руст выиграл дистанцию 5000 метров на ЧМ по многоборью, Семериков - шестой

Голландский конькобежец Патрик Руст выиграл дистанцию 5000 метров на чемпионате мира по классическому многоборью в Калгари. Он показал результат 6 минут 8,27 секунды.
Второе место занял голландец Свен Крамер, третье - норвежец Сверре Лунде Педерсен.
Россиянин Никита Семериков занял шестое место, Сергей Трофимов - 19-е. Турнир завершится в ночь на 4 марта.
Коньки
Калгари (Канада)
Чемпионат мира в классическом многоборье
Мужчины
5 000 м
1. Патрик Руст (Голландия) - 6.08,27
2. Свен Крамер (Голландия) - 6.08,83
3. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) - 6.10,10
4. Дауэ де Врис (Голландия) - 6.12,72
5. Тед Ян Блумен (Канада) - 6.13,20
6. Данила Семериков (Россия) - 6.13,75
19. Сергей Трофимов (Россия) - 6.26,92
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