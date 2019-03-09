Руст победил на дистанции 5000 метров на этапе Кубка мира в США, Румянцев - четвертый

Голландский конькобежец Патрик Руст завоевал золото на дистанции 5 000 метров на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. Результат 23-летнего спортсмена составил 6 минут 03,706 секунды.
Второе место занял еще один представитель Голландии Марсель Боскер (6.08,904), третье - канадец Тед Ян Блумен (6.09,645).
Россиянин Александр Румянцев стал 4-м (6.10,785), Сергей Трофимов - 8-м (6.17,287), Данила Семериков - 12-м (6.26,296).
Коньки
Солт-Лейк-Сити (США)
Кубок мира
Финал
Мужчины
5 000 м
1. Патрик Руст (Голландия) - 6.03,706
2. Марсель Боскер (Голландия) - 6.08,904
3. Тед Ян Блумен (Канада) - 6.09,645
4. Александр Румянцев (Россия) - 6.10,785
5. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) - 6.10,982
6. Патрик Беккерт (Германия) - 6.13,337...
8. Сергей Трофимов (Россия) - 6.17,287...
12. Данила Семериков (Россия) - 6.26,296