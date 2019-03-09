Руст победил на дистанции 5000 метров на этапе Кубка мира в США, Румянцев - четвертый

Голландский конькобежец Патрик Руст завоевал золото на дистанции 5 000 метров на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. Результат 23-летнего спортсмена составил 6 минут 03,706 секунды.

Второе место занял еще один представитель Голландии Марсель Боскер (6.08,904), третье - канадец Тед Ян Блумен (6.09,645).

Россиянин Александр Румянцев стал 4-м (6.10,785), Сергей Трофимов - 8-м (6.17,287), Данила Семериков - 12-м (6.26,296).

Коньки

Солт-Лейк-Сити (США)

Кубок мира

Финал

Мужчины

5 000 м

1. Патрик Руст (Голландия) - 6.03,706

2. Марсель Боскер (Голландия) - 6.08,904

3. Тед Ян Блумен (Канада) - 6.09,645

4. Александр Румянцев (Россия) - 6.10,785

5. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) - 6.10,982

6. Патрик Беккерт (Германия) - 6.13,337...

8. Сергей Трофимов (Россия) - 6.17,287...

12. Данила Семериков (Россия) - 6.26,296

Все о конькобежном спорте - здесь