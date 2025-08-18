Коньки
18 августа, 18:15

Конькобежец Мурашов: «Дорофеев был, скорее всего, уверен в своем переезде на работу в Казахстан»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Чемпион мира 2019 года по конькобежному спорту на дистанции 500 метров Руслан Мурашов прокомментировал для «СЭ» причины конфликта с тренером Дмитрием Дорофеевым, в результате которого Мурашов и рекордсмен мира Павел Кулижников отказались тренироваться под руководством специалиста.

— Началось все с Краснодарского края, когда региональное министерство исключило конькобежный спорт и некоторые другие зимние виды из списков финансирования. Это, конечно, заставило понервничать меня, Кулижникова и Дорофеева.

Письмо об увольнении пришло нам еще в декабре 2024 года. Было тяжело собраться с мыслями на чемпионат России, не понимая, что будет дальше. Ведь даже если ты выиграешь — остаешься без региона, который платит зарплату, и без призовых за титульные соревнования. В день старта соревнований в Челябинске (это было начало февраля) я позвонил Дорофееву и сказал, что планирую встречаться с представителями одного из регионов. Тот попросил меня поговорить и о нем тоже. Я, конечно же, поговорил, потому что надеялся, что мы все еще тот самый «костяк команды», про который он всегда нам говорил.

— Кто ранее решал эти вопросы?

— До этого Дорофеев был ответственным за нас троих — урегулирование всех нюансов с регионами обычно ложилось на него. Но в этом случае он ничего не предпринимал и практически перестал вести с нами какое-либо общение. Сейчас я понимаю, почему он отдалился и почему сам не был заинтересован в поиске региона. Это осознание пришло только спустя полгода, когда я захотел разобраться, почему так все происходит.

Руслан Мурашов и&nbsp;Павел Кулижников.Кулижников и Мурашов ушли от своего тренера. Бурные события в конькобежной сборной

— Разобрался?

— Дело в том, что уже тогда Дорофеев был, скорее всего, уверен в своем переезде на работу в Казахстан и, видимо, хотел от нас избавиться. Когда на одной из тренировок я лично задал ему вопрос: «Что нам делать дальше?» — он ответил: «Вы люди взрослые, решайте сами, у меня есть определенный интерес в Казахстане, и, если все будет хорошо, возможно, через годик-другой удастся вас подтянуть туда». Такого ответа я не мог ожидать от человека, с которым мы переворачивали весь конькобежный мир на протяжении более десяти лет.

Когда мы с Пашей нашли регион, согласившийся нас взять «под крыло» (им оказалась Московская область), меньше чем через месяц выяснилось, что Казахстану Дорофеев оказался не нужен. По слухам, он предпринял еще одну попытку найти работу тренером за рубежом, уже в Китае, но и она оказалась неудачной. Мы с Пашей попробовали поговорить с руководством спорта в Московской области, чтобы они взяли тренера. Но там отказались, зная о конфликтном поведении специалиста. В итоге он продолжил работать с командой спринтеров и, как мне на летних сборах пару раз рассказывали люди, за спиной называл нас с Пашей предателями. Печально осознавать, что человек, к которому ты относился как ко второму отцу, который много времени находился рядом, в какой-то момент все обесценил и поставил в приоритет неспортивные ценности.

