Руслан Мурашов опасается быть замешанным в допинговый скандал

Чемпион мира по конькобежному спорту Руслан Мурашов опасается оказаться в центре допингового скандала. На ЧМ на отдельных дистанциях он взял золото в забеге на 500 м.

- У меня есть опасения, конечно. Была ситуация, когда у Паши Кулижникова после первой дистанции не было ничего, а после второй что-то обнаружили, - цитирует ТАСС Мурашова. - И мне было страшно, когда я сдавал допинг-пробу на чемпионате мира. Были плохие мысли, что что-то случится.

Весной 2016 года один из лидеров сборной России Кулижников был лишен возможности выступать на соревнованиях и тренироваться вместе с командой из-за подозрений в употреблении запрещенного вещества мельдония. 21 апреля Международный союз конькобежцев отменил временное отстранение Кулижникова и сохранил за спортсменом все завоеванные им награды.