Коньки
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Чемпионат Европы Олимпиада
Новости   //    Конькобежный спорт

РУСАДА дисквалифицировало конькобежку Мигову на два года

19:35

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало конькобежку Софью Мигову за нарушение антидопинговых правил, сообщает сайт организации.

«Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсменку Мигову Софью (вид спорта -конькобежный спорт) на 2 года за нарушение п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил», — говорится в заявлении.

Дисквалификация Миговой отсчитывается с 24 ноября 2021 года.

Дополнительная информация:

https://rusada.ru/news/disqualification/konkobezhnyy-sport-11012022/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Как спорт влияет на мозг? Все о влиянии физической активности
0
Реклама
Материалы сюжета: Россия: допинговый кризис и санкции на Олимпиаде и ЧМ, суды против МОК и ВАДА