РУСАДА дисквалифицировало конькобежку Мигову на два года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало конькобежку Софью Мигову за нарушение антидопинговых правил, сообщает сайт организации.

«Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсменку Мигову Софью (вид спорта -конькобежный спорт) на 2 года за нарушение п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил», — говорится в заявлении.

Дисквалификация Миговой отсчитывается с 24 ноября 2021 года.