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Конькобежный спорт

Сегодня, 13:58

Российских звезд зовут тренироваться в Китай. На следующей неделе в Пекин вылетают конькобежцы

Владимир Иванов
Обозреватель
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Как стало известно «СЭ», с марта национальный олимпийский комитет Китая начал вести активные переговоры с ведущими отечественными зимниками.

Они предлагают все условия для тренировок и хороший финансовый бонус. Взамен просят тренироваться с местными спортсменами — чтобы те подтягивались, а тренеры перенимали методики.

12 июля в Пекин вылетают первопроходцы: Александр Румянцев и Данила Семериков. На двоих у них шесть медалей с чемпионатов мира по конькам. При этом в ближайшие месяцы в Поднебесную по той же схеме может отправиться еще ряд спортсменов из разных зимних видов спорта. Кто-то в одиночку, кто-то — группами.

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