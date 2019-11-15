Российских конькобежцев дисквалифицировали на Кубке мира из-за комбинезона

Российских конькобежцев дисквалифицировали в командном спринте на Кубке мира в Минске после того, как у одного из участников, Артема Кузнецова, расстегнулся комбинезон по ходу забега.

— Комбинезон расстегнулся, в итоге у нас дисквалификация. Я поздно сменился, да и из-за комбинезона полноценной защиты не было, — цитирует Кузнецова РИА «Новости». — Перед командным спринтом мы в последний момент поменяли расстановку, может быть и зря.

В составе российской команды стартовали Кузнецов, Артем Золотарев, Алексей Есин.