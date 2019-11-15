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Российских конькобежцев дисквалифицировали на Кубке мира из-за комбинезона

18:50
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Российских конькобежцев дисквалифицировали в командном спринте на Кубке мира в Минске после того, как у одного из участников, Артема Кузнецова, расстегнулся комбинезон по ходу забега.

— Комбинезон расстегнулся, в итоге у нас дисквалификация. Я поздно сменился, да и из-за комбинезона полноценной защиты не было, — цитирует Кузнецова РИА «Новости». — Перед командным спринтом мы в последний момент поменяли расстановку, может быть и зря.

В составе российской команды стартовали Кузнецов, Артем Золотарев, Алексей Есин.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191115/1560995144.html

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