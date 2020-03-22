Российские шорт-трекисты и конькобежцы проведут предсезонные сборы в РФ

Союз конькобежцев России рассматривает только российские базы для проведения предсезонных сборов конькобежцев и шорт-трекистов в мае этого года, сообщает ТАСС.

Ранее из-за угрозы распространения коронавируса были отменены чемпионат России по конькобежному спорту в спринтерском и классическом многоборье и чемпионат России по шорт-треку на отдельных дистанциях.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 311 988 человек. Умерших — 13 407, выздоровевших — 93 790. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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