Российские конькобежки вынуждены остаться на Бали еще на месяц из-за приостановки рейсов

Российские конькобежки Анна Чернова и Елена Сохрякова не успели вернуться домой с индонезийского острова Бали, куда отправились в отпуск по окончании сезона.

— К сожалению мы не успели вернуться в Россию. До сих пор на Бали и, скорее всего, пробудем тут еще месяц, — сказала Чернова корреспонденту «СЭ». — В целом у нас все хорошо, сейчас занимаемся организационными вопросами — продлением страховки и поиском более экономичного жилья. Мы каждый день на связи с Союзом конькобежцев России и с нашими региональными министерствами спорта.

Звонили консулу, но в последние дни он не выходил на связь. Всю информацию мы получаем с официальных сайтов.

Хочется домой, нам нужно уже начинать тренироваться. А в целом конечно, Бали далеко не самое худшее место для карантина. Но тут тоже много что закрыто. (Мария Никулашкина)

По информации пресс-службы Министерства спорта РФ, 77 спортсменам из тех, кто находится за пределами Российской Федерации, требуется эвакуация.

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину. Оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом пошел на такой шаг для максимальной защиты здоровья граждан и ограничения волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.