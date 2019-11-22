Российские конькобежки выиграли командный спринт на Кубке мира в Польше

Женская сборная России по конькобежному спорту победила в командном спринте на этапе Кубка мира в Томашуве-Мазовецком (Польша). Россиянки преодолели дистанцию за 1 минуту 27,650 секунды.

Второе место заняла сборная Голландии (1.29,340), третья — Япония (1.29,651).

Томашув-Мазовецкий (Польша)

Кубок мира

Женщины

Командный спринт

1. Россия (Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Ирина Кузнецова) — 1.27,650

2. Голландия (Саннике де Нелинг, Дион Фоскамп, Ютта Лердам, Мишель де Йонг) — 1.29,340

3. Япония (Маки Цудзи, Ариса Го, Конами Сога) — 1.29,651

4. Китай — 1.30,290

5. Белоруссия — 1.33,140

6. США — 1.35,340

7. Корея — 1.36,800