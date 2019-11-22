Российские конькобежки выиграли командный спринт на Кубке мира в Польше
18:26
Женская сборная России по конькобежному спорту победила в командном спринте на этапе Кубка мира в Томашуве-Мазовецком (Польша). Россиянки преодолели дистанцию за 1 минуту 27,650 секунды.
Второе место заняла сборная Голландии (1.29,340), третья — Япония (1.29,651).
Томашув-Мазовецкий (Польша)
Кубок мира
Женщины
Командный спринт
1. Россия (Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Ирина Кузнецова) — 1.27,650
2. Голландия (Саннике де Нелинг, Дион Фоскамп, Ютта Лердам, Мишель де Йонг) — 1.29,340
3. Япония (Маки Цудзи, Ариса Го, Конами Сога) — 1.29,651
4. Китай — 1.30,290
5. Белоруссия — 1.33,140
6. США — 1.35,340
7. Корея — 1.36,800
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