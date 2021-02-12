Российские конькобежцы взяли бронзу в командной гонке на чемпионате мира

Мужская сборная России по конькобежному спорту заняла третье место в командной гонке на чемпионате мира в Херенвене. Данила Семериков, Сергей Трофимов и Руслан Захаров уступили командам Голландии и Канады.

Херенвен (Голландия)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Мужчины

Командная гонка

1. Голландия (Патрик Руст, Марсель Боскер, Бо Снеллинк) — 3.41,429

2. Канада (Тед Ян Блумен, Джордан Бельшо, Коннор Хау) — 3.41,711

3. Россия (Данила Семериков, Сергей Трофимов, Руслан Захаров) — 3.42,662