Российские конькобежцы взяли бронзу в командной гонке на чемпионате мира
18:05
Мужская сборная России по конькобежному спорту заняла третье место в командной гонке на чемпионате мира в Херенвене. Данила Семериков, Сергей Трофимов и Руслан Захаров уступили командам Голландии и Канады.
Херенвен (Голландия)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Мужчины
Командная гонка
1. Голландия (Патрик Руст, Марсель Боскер, Бо Снеллинк) — 3.41,429
2. Канада (Тед Ян Блумен, Джордан Бельшо, Коннор Хау) — 3.41,711
3. Россия (Данила Семериков, Сергей Трофимов, Руслан Захаров) — 3.42,662
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