Российская конькобежка посвятила танец хейтерам, желавшим «сгнить на Бали»

Российская конькобежка Елена Сохрякова ответила танцем на оскорбления в Instagram.

Спортсменка ранее написала, что из-за отмены рейсов застряла на Бали и не знает, когда сможет вернуться домой. «Но это даже радует», — добавила она.

«Все, кто пишет мне гадости и всякие оскорбления в комментарии и личные сообщения, обсуждает меня и мои «прелести», желает мне сгнить на Бали и так далее, я желаю вам всего хорошего и займитесь делом наконец! И следующие мои сториз для вас! Наслаждайтесь!» — написала Сохрякова в Instagram, добавив два видео. На одном она танцует на берегу пляжа, на другом — показывает язык.