Конькобежный спорт

Сегодня, 10:33

Российская конькобежка Коржова не попала в десятку на дистанции 3000 м на Кубке мира

Алина Савинова

Россиянка Ксения Коржова стала 11-й на дистанции 3000 метров на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Калгари.

Забег выиграла нидерландка Йой Бене с результатом 3 минуты 54,42 секунды. Второе место заняла Рагне Виклунд (+0,83 секунды), третье — канадка Валери Мальте (+2,03).

Коржова отстала от победительницы на 7,32 секунды. Представительница Белоруссии Марина Зуева (+7,70) показала 13-й результат.

В мае Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил список из 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов, которым предоставлен нейтральный статус на олимпийский сезон-2025/26.

Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Конькобежка Кок установила мировой рекорд на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира

Takayama

