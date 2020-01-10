Россиянки выиграли командный спринт на чемпионате Европы

Женская сборная России по конькобежному спорту выиграла командный спринт на чемпионате Европы на отдельных дистанциях. Второе место заняла сборная Голландии.

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях

Женщины

Командный спринт

1. Россия (Екатерина Шихова, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова) — 1.26,17

2. Голландия (Ирен Вюст, Летиция де Йонг, Ютта Лердам) — 1.26,62

3. Польша (Наталья Червонка, Кая Земек, Каролина Босек, Анжелика Вуйчик) — 1.28,25

4. Белоруссия (Татьяна Михайлова, Марина Зуева, Евгения Воробьева, Анна Нифонтова) — 1.30,68