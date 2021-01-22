Женская сборная России заняла четвертое место в командной гонке на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в голландском Херенвене. Победу одержала сборная Канады, в тройку вошли Голландия и Норвегия.

У мужчин россияне заняли пятое место. Победила сборная Голландии, в тройк — Норвегия и Канада.

Херенвен (Голландия)

Кубок мира

Мужчины

Командная гонка

1. Голландия — 3.40,332

2. Норвегия — 3.41,628

3. Канада — 3.41,711

4. Италия — 3.44,265

5. Россия (Александр Румянцев, Данила Семериков, Руслан Захаров) — 3.44,914

6. Белоруссия — 3.50,399

Женщины

Командная гонка

1. Канада — 2.56,718

2. Голландия — 2.57,040

3. Норвегия — 2.59,247

4. Россия (Наталья Воронина, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова) — 2.59,886

5. Польша — 3.03,050

6. Белоруссия — 3.07,410