Россиянки — четвертые в командной гонке на этапе Кубка мира
Женская сборная России заняла четвертое место в командной гонке на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в голландском Херенвене. Победу одержала сборная Канады, в тройку вошли Голландия и Норвегия.
У мужчин россияне заняли пятое место. Победила сборная Голландии, в тройк — Норвегия и Канада.
Херенвен (Голландия)
Кубок мира
Мужчины
Командная гонка
1. Голландия — 3.40,332
2. Норвегия — 3.41,628
3. Канада — 3.41,711
4. Италия — 3.44,265
5. Россия (Александр Румянцев, Данила Семериков, Руслан Захаров) — 3.44,914
6. Белоруссия — 3.50,399
Женщины
Командная гонка
1. Канада — 2.56,718
2. Голландия — 2.57,040
3. Норвегия — 2.59,247
4. Россия (Наталья Воронина, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова) — 2.59,886
5. Польша — 3.03,050
6. Белоруссия — 3.07,410
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