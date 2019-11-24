Россияне стали третьими в командной гонке на этапе Кубка мира в Польше

Российские конькобежцы стали третьими в командной гонке на этапе Кубка мира в Польше. Победу одержали голландцы, японцы заняли второе место.

В женском масс-старте победила голландка Ирена Схаутен.

Томашув-Мазовецкий (Польша)

Кубок мира

Мужчины

Командная гонка

1. Голландия — 3.45,689

2. Япония — 3.46,725

3. Россия (Денис Юсков, Александр Румянцев, Данила Семериков, Руслан Захаров) — 3.47,285

4. Канада — 3.49,909

5. Италия — 3.50,853

6. Корея — 3.52,263

7. Норвегия — 3.53,503

8. Казахстан — 3.54,092

Женщины

Масс-старт

1. Ирена Схаутен (Голландия)

2. Ивана Блонден (Канада)

3. Нана Такаги (Япония)

4. Чжоу Ян (Китай)

5. Ким Бо Рым (Корея)

6. Клаудиа Пехштайн (Германия)

13. Елизавета Казелина (Россия)

15. Елена Еранина (Россия)