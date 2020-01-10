Россияне — чемпионы Европы в командном спринте и у женщин, и у мужчин
Мужская сборная России завоевала золото чемпионата Европы в командном спринте. Команду в забеге представляли Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Артем Арефьев.
Чемпионат Европы на отдельных дистанциях проходит в Херенвене.
Для России это второе золото соревнований и пятая медаль. Ранее командный спринт также выиграла женская команда. Денис Юсков завоевал серебро на 1500 м у мужчин, а у женщин на этой дистанции Евгения Лаленкова и Екатерина Шихова взяли серебряную и бронзовую награду соответственно.
Херенвен (Голландия)
Чемпионат Европы на отдельных дистанциях
Мужчины
Командный спринт
1. Россия (Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Артем Арефьев) — 1.18,92
2. Норвегия (Ховард Лоренцен, Хенрик Рукке, Бьерн Магнуссен, Один Бю Фарстад) — 1.20,18
3. Швейцария (Ливио Венгер, Кристиан Обербихлер, Оливер Гроб) — 1.21,44
4. Белоруссия (Артем Чабан, Игнат Головатюк, Егор Доморацкий) — 1.21,47
5. Польша (Артур Ногаль, Петр Михальски, Себастьян Клосински, Дамьян Журек) — 1.21,74
6. Италия (Мирко Ненци, Франческо Бетти, Алесио Трентини) — 1.22,60