Мужская сборная России завоевала золото чемпионата Европы в командном спринте. Команду в забеге представляли Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Артем Арефьев.

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях проходит в Херенвене.

Для России это второе золото соревнований и пятая медаль. Ранее командный спринт также выиграла женская команда. Денис Юсков завоевал серебро на 1500 м у мужчин, а у женщин на этой дистанции Евгения Лаленкова и Екатерина Шихова взяли серебряную и бронзовую награду соответственно.

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях

Мужчины

Командный спринт

1. Россия (Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Артем Арефьев) — 1.18,92

2. Норвегия (Ховард Лоренцен, Хенрик Рукке, Бьерн Магнуссен, Один Бю Фарстад) — 1.20,18

3. Швейцария (Ливио Венгер, Кристиан Обербихлер, Оливер Гроб) — 1.21,44

4. Белоруссия (Артем Чабан, Игнат Головатюк, Егор Доморацкий) — 1.21,47

5. Польша (Артур Ногаль, Петр Михальски, Себастьян Клосински, Дамьян Журек) — 1.21,74

6. Италия (Мирко Ненци, Франческо Бетти, Алесио Трентини) — 1.22,60