Россия заняла третье место в женской командной гонке на чемпионате мира
17:43
На чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Херенвене (Голландия) завершилась женская командная гонка. Сборная России заняла третье место.
За российскую команду выступали Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина. Победу одержала сборная Голландии. На втором месте команда Канады.
Херенвен (Голландия)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Женщины
Командная гонка
1. Голландия (Ирен Вюст, Ирена Схаутен, Антуанетта де Йонг) — 2.55,795
2. Канада (Ивана Блонден, Изабелла Вайдеманн, Валери Мальте) — 2.55,973
3. Россия (Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина) — 2.59,358
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