Россия заняла третье место в женской командной гонке на чемпионате мира

На чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Херенвене (Голландия) завершилась женская командная гонка. Сборная России заняла третье место.

За российскую команду выступали Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина. Победу одержала сборная Голландии. На втором месте команда Канады.

Херенвен (Голландия)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Женщины

Командная гонка

1. Голландия (Ирен Вюст, Ирена Схаутен, Антуанетта де Йонг) — 2.55,795

2. Канада (Ивана Блонден, Изабелла Вайдеманн, Валери Мальте) — 2.55,973

3. Россия (Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина) — 2.59,358