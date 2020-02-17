Россия стала второй в медальном зачете ЧМ по конькобежному спорту

Сборная России стала второй в медальном зачете чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который прошел в Солт-Лейк-Сити (США). На счету россиян три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали. Первое место в медальном зачете заняли голландцы (7 золотых наград, 5 серебряных и 2 бронзовые), замкнула тройку Канада (3-2-4).

Золото среди россиян завоевали Павел Кулижников на дистанции 500 м и 1000 м, а также Наталья Воронина на дистанции 5000 м.