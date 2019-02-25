Путин поздравил Кулижникова с победой на ЧМ в спринтерском многоборье

Президент РФ Владимир Путин поздравил Павла Кулижникова с победой на чемпионате мира в спринтерском многоборье. Для Кулижникова это третье золото в многоборье в карьере - ранее он побеждал на ЧМ-2015 и 2016.

"Яркий талант, исключительное трудолюбие и неизменный настрой на победу позволили вам одолеть достойных соперников, убедительно подтвердить свои высокие позиции в мировом конькобежном спорте.

И конечно, самые теплые слова – в адрес ваших наставников, которые всегда искренне болеют за вас, помогают добиваться намеченных целей.

Желаю дальнейших свершений и всего наилучшего", - говорится в письме Путина на официальном сайте Кремля.