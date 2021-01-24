Просвирнова завоевала золото чемпионата Европы на 3000 м и бронзу — в многоборье
17:22
Россиянка Софья Просвирнова завоевала золото чемпионата Европы на дистанции 3000 м. Второе место заняла немка Анна Зайдель, а тройку замкнула еще одна представительница России Екатерина Ефременкова.
В многоборье Просвирнова взяла бронзу. Зайдель досталось серебро, а золото выиграла голландка Сюзанне Схултинг.
Гданьск (Польша)
Чемпионат Европы
Женщины
3 000 м
1. Софья Просвирнова (Россия) — 5.37,076
2. Анна Зайдель (Германия) — 5.37,210
3. Екатерина Ефременкова (Россия) — 5.37,561
Многоборье
Итог
1. Сюзанне Схултинг (Голландия) — 102
2. Анна Зайдель (Германия) — 55
3. Софья Просвирнова (Россия) — 53
4. Екатерина Ефременкова (Россия) — 29...
9. Евгения Захарова (Россия) — 5
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