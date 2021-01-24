Россиянка Софья Просвирнова завоевала золото чемпионата Европы на дистанции 3000 м. Второе место заняла немка Анна Зайдель, а тройку замкнула еще одна представительница России Екатерина Ефременкова.

В многоборье Просвирнова взяла бронзу. Зайдель досталось серебро, а золото выиграла голландка Сюзанне Схултинг.

Гданьск (Польша)

Чемпионат Европы

Женщины

3 000 м

1. Софья Просвирнова (Россия) — 5.37,076

2. Анна Зайдель (Германия) — 5.37,210

3. Екатерина Ефременкова (Россия) — 5.37,561

Многоборье

Итог

1. Сюзанне Схултинг (Голландия) — 102

2. Анна Зайдель (Германия) — 55

3. Софья Просвирнова (Россия) — 53

4. Екатерина Ефременкова (Россия) — 29...

9. Евгения Захарова (Россия) — 5