"Приобрела бесценный опыт". Качанова - о выступлении на чемпионате мира в Инцелле

Российская конькобежка Дарья Качанова заявила, что приобрела бесценный опыт на чемпионате мира в немецком Инцелле. 21-летняя спортсменка стала 11-й на дистанции 1000 метров, а также завоевала бронзу в командном спринте.

- Тяжеловато было, еду домой с мыслями, что отдых стал ближе, - приводит ТАСС слова Качановой. - Приобрела здесь бесценный опыт, конечно. Тяжелее всего дался командный спринт, потратилась там сильно, выложилась. Настраиваюсь на чемпионат мира в многоборье в Херенвене.

Чемпионат мира в спринтерском многоборье пройдет в Нидерландах 23-24 февраля.

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