Президент Союза конькобежцев России: «С Овечкиным ничего конкретно не проговаривали. Обсудили только идею»

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о приглашении хоккеиста Александра Овечкина на соревнования по шорт-треку.

«Это один из вариантов, — сказал Гуляев «СЭ». — Никакой договоренности с Александром у нас нет. Но я считаю, что было бы неплохо, если бы мы пригласили таких знаковых людей в новый формат. Это поспособствует привлечению внимания к нашему виду спорта. Это не опасно, по нашим правилам, все по-дружески. Понятно, что не в профессиональной экипировке, а на хоккейных коньках. С использованием защитной системы матов. Посмотреть, кто быстрее — некое шоу. Мы с Александром ничего конкретно не проговаривали. Обсудили только как возможную идею».

25 июня капитан «Вашингтона» Овечкин принял участие в товарищеском футбольном матче «Динамо» с командой блогеров «Амкалом» (5:0). Российский форвард забил первый гол в игре.