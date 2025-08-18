Коньки
18 августа, 18:45

Гуляев о конфликте в конькобежной сборной: «Ребят никто не бросит»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Олимпийский чемпион 1988 года на 1000 метров, президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев прокомментировал для «СЭ» ситуацию с конфликтом чемпиона мира 2019 года на дистанции 500 метров Руслана Мурашова и действующего рекордсмена мира на этой же дистанции Павла Кулижникова с тренером Дмитрием Дорофеевым, в результате которого спортсмены отказались тренироваться под руководством специалиста.

«Безусловно, СКР в курсе ситуации. Отбрасывая эмоции, могу сказать: наша задача — обеспечить результат спортсменов в предстоящем сезоне, в том числе Руслана и Павла. Поэтому мы будем обсуждать ситуацию со всеми сторонами, чтобы найти решение, которое позволит спортсменам продолжить тренировочный процесс с полной эффективностью. Могу точно сказать, что, каким бы это решение ни было, ребят никто не бросит. Они будут обеспечены условиями, инвентарем и всем необходимым. Это, на мой взгляд, наиболее приоритетно в данный момент», — сказал Гуляев.

Руслан Мурашов и&nbsp;Павел Кулижников.Кулижников и Мурашов ушли от своего тренера. Бурные события в конькобежной сборной

Сборная России по конькобежному спорту
Дмитрий Дорофеев
