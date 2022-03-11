Глава Союза конькобежцев: «ОКР централизованно занимается иском федераций в CAS»

Союз конькобежцев России не будет подавать иск в CAS отдельно от ОКР

Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о подаче иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с решением Международного союза конькобежцев об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«ОКР централизованно всем занимается, мы отдельно подавать иск не будем», — сказала Гарт «СЭ».

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований. Запрет касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.