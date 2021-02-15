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Президент ISU прокомментировал решение о музыке Чайковского на награждении ЧМ

08:12

Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дайкема отметил, что считает музыку Петра Чайковского на награждении чемпионата мира подходящим вариантом из-за ее культурного значения и узнаваемости.

«Российская классическая музыка имеет богатую историю и Чайковский, конечно же, один из величайших композиторов, музыку которого мы также часто слышим и на соревнованиях по фигурному катанию», — цитирует Дайкема «РИА Новости».

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) россияне не могут выступать до середины декабря 2022 года под своим гимном и флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Союз конькобежцев России предложил фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского для награждения представителей сборной России по конькобежному спорту и шорт-треку на чемпионатах мира. Международный союз конькобежцев (ISU) согласился с этим предложением.

В Херенвене фрагмент из первого концерта Чайковского прозвучал на награждении Ангелины Голиковой после ее победы на дистанции 500 метров.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210215/isu-1597476168.html

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