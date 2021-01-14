Представитель Союза конькобежцев России заявила, что в решении CAS речь идет не о ее виде спорта

Генеральный секретарь союза конькобежцев России и бронзовый призер Олимпийских игр в Турине Варвара Барышева прокомментировала для «СЭ» информацию о том, что в числе стертых файлов из базы данных Московской антидопинговой лаборатории якобы был документ о положительной пробы спортсменки из конькобежного спорта.

«Конькобежный спорт не имеет к этому вопросу никакого отношения, — уверена Барышева. — Возможно, это издержки перевода с английского, либо того, что Международный союз конькобежцев объединяет целый ряд видов спорта».

Напомним, что сегодня была опубликована мотивировочная часть решения CAS на 186 страниц, в которой говорилось, что в числе удаленных файлов о допинговых нарушениях российских спортсменов, помимо информации о случаях в легкой атлетике и керлинге, была запись об употреблении запрещенных веществ от «female skater». Это можно перевести как представитель конькобежного спорта, а также и фигурного катания или шорт-трека.

Отметим, что Международный союз конькобежцев (ISU) представляет конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание и синхронное катание. По мнению Барышевой информация не должна затрагивать представителей шорт-трека и конькобежного спорта — ее организация представляет в России интересы обоих видов спорта.

(Наталья Марьянчик)