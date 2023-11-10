Потерявший паспорт конькобежец Алдошкин нашел документ и сможет выступить на Кубке России

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев в разговоре с «СЭ» рассказал о нахождении паспорта призера Олимпийских игр в конькобежном спорте Даниил Алдошкина.

«Насколько мне известно, все нормально, паспорт нашли. Даниил готовится, тренируется и будет принимать участие во всех соревнованиях», — сказал Гуляев «СЭ».

Ранее Mash сообщил, что Алдошкин может пропустить Кубок России в Санкт-Петербурге из-за отсутствия паспорта.

(Автор: Софья Грецкая)