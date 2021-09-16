Подруга убитой мужем легендарной советской конькобежки рассказала подробности страшного преступления

Советская конькобежка Ева Иванова в интервью «СЭ» рассказала об убийстве подруги, знаменитой спортсменки и многократной чемпионки мира Инги Артамоновой. Преступление в 1966 году совершил муж Инги Геннадий Воронин.

— Так как все вышло?

— Оказывается, она не пошла на тренировку, тоже плохо себя чувствовала. Решила заехать к матери, та жила на «Соколе» ...

— Разве не на Петровке?

— Да нет! Мне кажется, на «Соколе». Третий этаж. А внизу магазин «Книги». Все собрались, накрыли стол. Ну и звонок в дверь.

— Воронин?

— Да, Воронин на пороге. Мать еще сказала: «Ты не открывай этой сволочи!» — «Да ладно, я на развод подала, поговорю с ним в последний раз...»

— Открыла?

— Да. Он зашел в квартиру, стояли в коридоре. Генка все гладил ее по руке, а Инга отталкивала. Я расскажу, как сама знаю. Может, Володя Артамонов потом поправит. Воронин произносит: «Я в последний раз спрашиваю — ты вернешься или нет?»

— Что Инга?

— «Хватит! Я подала на развод, не хочу больше с тобой жить!» Вот тут-то Воронин и выхватил нож: «Раз так — получай!»

— Был припасен?

— Кто-то говорит — был припасен. Еще версия, что где-то в квартире лежал — он и схватил. Не знаю! Володя находился в той квартире, он точно должен знать. Короче говоря, попал в сердце.

— Это ж надо было так пробить ребра.

— Попал не в само сердце, а в аорту. Сосуд, который входит в сердце. Если б Инга не выдернула этот нож, может, и оставался бы шанс выжить. А она интуитивно выдернула и бросила. Это лезвие вроде потом нашли. Кочкин говорил — под тахтой. А Володя сказал: Воронин его в карман сунул. Врать не хочу.

— Воронин осмысленно собирался ее убить?

— Откуда мне знать, хотел или не хотел? Главное — сразу выскочил из квартиры и по лестнице побежал вниз. Приехал на лифте — кабина так и стояла на этаже. Инга выдернула нож и за ним следом. Мать успела вызвать «Скорую». Кто-то говорил: Инга выдернула нож и упала замертво в кабине лифта. Еще была версия — успела добежать до врача, тот жил ниже. Умерла уже там. Точно знаю, когда Воронин ее пырнул, успела крикнуть: «Мама, звони в «Скорую», Генка меня убил!»

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