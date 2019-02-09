"Первый раз в жизни вижу такое". Дорофеев - об ошибке Кулижникова на дистанции 1000 метров на чемпионате мира в Инцелле

Дмитрий Дорофеев, являющийся тренером спринтерской группы сборной России по конькобежному спорту, заявил, что ошибку, допущенную Павлом Кулижниковым на дистанции 1 000 метров на чемпионате мира в Инцелле, можно назвать сбоем в системе. 24-летний россиянин занял шестое место.

- Мозг выключился, мышцы встали, сигнал другой пошел, - приводит ТАСС слова Дорофеева. - Как это еще объяснить, если он половину поворота проехал на двух ногах и ждал соперника? Непонятно, как сработала моторика, но здесь нет никакой психологии, это просто сбой в системе. Я такое вообще первый раз в жизни вижу. Думаю, Паша реабилитируется. Главное, чтобы он это воспринял как кошмарный сон.

Напомним, Кулижников на чемпионате мира в Инцелле также становился 7-м на дистанции 500 метров и выигрывал бронзу в командном спринте.

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