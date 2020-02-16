Павел Кулижников: «Я хотел сняться, и вот мировой рекорд»

Россиянин Павел Кулижников поделился впечатлениями от победы на чемпионате мира по конькобежному спорту на дистанции 1000 метров. Он установил мировой рекорд.

— Я вообще сняться хотел с «тысячи», — цитирует РИА «Новости» Кулижникова. — На раскатке ничего сделать не мог, рука у меня висячая, но решили, что форма в принципе хорошая и почему бы не пробежать. Пробежал — и вот мировой рекорд. Очень помог Руслан Мурашов, с которым мы бежали в паре. У меня обычно на разгоне соперников нет, и это не помогает, а тут все сработало на пользу. Отлично все сложилось. В поворотах было непросто, но мне удалось с этим справиться.