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Сегодня, 18:33

Кулижников успешно восстановился от последствий коронавируса

Алексей Еремин
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Российский конькобежец Павел Кулижников успешно восстановился от последствий перенесенного коронавируса, сообщил старший тренер национальной команды Дмитрий Дорофеев.

«Павел есть Павел — он лидер и душа команды, — цитирует ТАСС Дорофеева. — Всем спортсменам без него скучно и грустно. Павел отошел и восстановился. Жалоб на головокружения нет. Все идет по плану, настроение у Павла хорошее. У Кулижникова были проблемы именно в том, что уходили спринтерские качества. Пока в тренировочном процессе он идет в общей группе. То, что Павел показал на определенных срезах, показывает, что никаких проблем нет. Но что будет в беге, покажут только сентябрь-октябрь, когда мы выйдем на определенные скорости. Сейчас же идет больше объем работ».

28-летний Кулижников является трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье, пятикратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, пятикратным чемпионом Европы и обладателем Кубка мира 2015 года.

Источник: https://tass.ru/sport/15305347
Павел Кулижников
Коньки
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