Кулижников успешно восстановился от последствий коронавируса

Российский конькобежец Павел Кулижников успешно восстановился от последствий перенесенного коронавируса, сообщил старший тренер национальной команды Дмитрий Дорофеев.

«Павел есть Павел — он лидер и душа команды, — цитирует ТАСС Дорофеева. — Всем спортсменам без него скучно и грустно. Павел отошел и восстановился. Жалоб на головокружения нет. Все идет по плану, настроение у Павла хорошее. У Кулижникова были проблемы именно в том, что уходили спринтерские качества. Пока в тренировочном процессе он идет в общей группе. То, что Павел показал на определенных срезах, показывает, что никаких проблем нет. Но что будет в беге, покажут только сентябрь-октябрь, когда мы выйдем на определенные скорости. Сейчас же идет больше объем работ».

28-летний Кулижников является трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье, пятикратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, пятикратным чемпионом Европы и обладателем Кубка мира 2015 года.