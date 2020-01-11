Российский конькобежец Павел Кулижников рассказал, что боялся упасть на дистанции 500 м на чемпионате Европы на отдельных дистанциях. Он одержал победу, но в их забеге с Виктором Муштаковым произошел сбой, из-за которого Кулижников потерял скорость, а Муштаков — равновесие.

— В голове все перевернулось, подумал, что с большой дорожки падать это больно, но все же удержался, — цитирует РИА Новости Кулижникова. — Не знаю, как устоял в этой ситуации Муштаков, я бы точно упал, я всегда падаю. Вчера приятно было выиграть командный спринт и показать хороший результат. Команда у нас сложилась хорошая. Да, хотелось бы зарубиться с голландцами, но они снялись, а мы показали хорошие секунды. Встретимся с ними на чемпионате мира. Настрой на 1000 метров хороший, полегче мне стало выступать, может быть, заморачиваться меньше стал.