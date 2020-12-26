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Павел Кулижников не включен в основной состав сборной России на чемпионат Европы по конькобежному спорту

Павел Кулижников. Фото AFP
Павел Кулижников. Фото AFP
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Российский рекордсмен мира Павел Кулижников не попал в основной состав сборной России на чемпионат Европы по конькобежному спорту в многоборье, сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

Ранее стало известно, что спортсмен заразился коронавирусом.

Чемпионат Европы пройдет в голландском Херенвене с 16 по 17 января.

Среди мужчин у россиян выступят Артем Арефьев, Виктор Лобас, Виктор Муштаков, Даниил Алдошкин, Руслан Захаров, Сергей Трофимов (Кулижников — запасной). У женщин в турнире примут участие Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Ольга Фаткулина, Наталья Воронина, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова.

Дополнительная информация:

https://vk.com/russianskatingunion?w=wall-81468165_1121

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