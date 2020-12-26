Павел Кулижников не включен в основной состав сборной России на чемпионат Европы по конькобежному спорту

Российский рекордсмен мира Павел Кулижников не попал в основной состав сборной России на чемпионат Европы по конькобежному спорту в многоборье, сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

Ранее стало известно, что спортсмен заразился коронавирусом.

Чемпионат Европы пройдет в голландском Херенвене с 16 по 17 января.

Среди мужчин у россиян выступят Артем Арефьев, Виктор Лобас, Виктор Муштаков, Даниил Алдошкин, Руслан Захаров, Сергей Трофимов (Кулижников — запасной). У женщин в турнире примут участие Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Ольга Фаткулина, Наталья Воронина, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова.