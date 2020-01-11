Павел Кулижников: «Не верю, что когда-нибудь попаду на Олимпиаду»

Российский конькобежец Павел Кулижников рассказал, что не надеется на участие в Олимпиаде.

— Пока ничего неясно, — приводит слова Кулижникова NOS. - У меня пока нет мнения по этому поводу, потому что я не знаю, как все сложится. Пока что все неясно. Будет судебный процесс. Нас бьют, и не знаешь, как от этого отбиться. Может быть, еще десять лет так будет, кто знает.

Я не верю, что я когда-нибудь попаду на Олимпийские игры, у меня нет даже цели туда попасть. У меня есть все медали, кроме олимпийской.

Кулижников был отстранен от Олимпиады-2018 в числе других российских спортсменов. В связи с новыми санкциями ВАДА конькобежец может пропустить вторую Олимпиаду подряд.