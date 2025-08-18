Коньки
18 августа, 18:30

Кулижников о конфликте с тренером Дорофеевым: «В последнее время ситуация стала неприемлемой»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта
Павел Кулижников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Действующий рекордсмен мира в конькобежном спорте на дистанции 500 метров Павел Кулижников объяснил «СЭ» причины, по которым он покинул сбор в Красной Поляне и уехал домой, отказавшись тренироваться под руководством своего многолетнего наставника Дмитрия Дорофеева.

— Я заехал на сбор, пробыл там пять дней. Затем возникла ситуация, когда Дмитрий Анатольевич решил перед началом велотренировки высказать нам, что мы ничего собой не представляем и я не приношу этой команде никакой пользы.

Диалог был односторонним, потому что я не ожидал такого и даже не смог подобрать слова. Дорофеев сообщил, что отчислил меня из команды, я посмеялся и пошел менять билеты домой. Позже, однако, выяснилось, что это была его стратеги — вывести меня на эмоции, которых он и добивался. Я заслуженно, по итогу сезона, являюсь членом сборной России. Тренироваться с Дмитрием Анатольевичем я уже не могу, в последнее время было слишком много конфликтов и неприятных высказываний с его стороны в адрес нас с Русланом.

Изначально мне очень нравилось в Дорофееве то, что он не лез в процесс тренировок, технику бега я изучал с ютуба, план выполнял с командой. Мы тянулись друг за другом, меня не трогали, нас обоих это устраивало. Однако в последнее время ситуация стала неприемлемой.

Руслан Мурашов и&nbsp;Павел Кулижников.

Одновременно с Кулижниковым такое же решение принял чемпион мира 2019 года Руслан Мурашов.

Сборная России по конькобежному спорту
Дмитрий Дорофеев
Павел Кулижников
    • Конькобежец Мурашов: «Дорофеев был, скорее всего, уверен в своем переезде на работу в Казахстан»

    Гуляев о конфликте в конькобежной сборной: «Ребят никто не бросит»

