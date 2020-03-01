Патрик Руст в третий раз подряд выиграл ЧМ в классическом многоборье

Голландец Патрик Руст стал чемпионом мира в классическом многоборье. Он выиграл все четыре дистанции, включая последнюю на 10 000 м. В заключительном забеге россиянин Сергей Трофимов показал личный рекорд и занял третье место.

Руст выигрывает чемпионат мира в классическом многоборье третий год подряд, а в 2017 году он стал вторым.

Хамар (Норвегия)

Чемпионат мира в классическом многоборье

Мужчины

10 000 м

1. Патрик Руст (Голландия) — 13.02,45

2. Сейтаро Итинохе (Япония) — 13.07,88

3. Сергей Трофимов (Россия) — 13.10,47

4. Тед Ян Блумен (Канада) — 13.10,95

5. Ян Блокхейзен (Голландия) — 13.12,38

6. Джордан Бельшо (Канада) — 13.15,01

Итог

1. Патрик Руст (Голландия) — 108,758

2. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) — 147,880

3. Сейтаро Итинохе (Япония) — 149,277

4. Ян Блокхейзен (Голландия) — 149,310

5. Сергей Трофимов (Россия) — 149,875

6. Шейн Уильямсон (Япония) — 150,144...

15. Даниил Беляев (Россия) — 112,107...

17. Руслан Захаров (Россия) — 112,615