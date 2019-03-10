Нейс с мировым рекордом выиграл дистанцию 1000 метров на этапе в Солт-Лейк-Сити

Голландский конькобежец Кьелд Нейс выиграл забег на 1000 метров на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Он показал результат 1 минута 6,183 секунды. Голландец побил мировой рекорд американца Шани Двиса, который был установлен в 2009 году.
Вторым финишировал Томас Крол, третьим - Кай Фербей. Россиянин Павел Кулижников занял четвертое место.
Коньки
Солт-Лейк-Сити (США)
Кубок мира
Финал
Мужчины
1 000 м
1. Кьелд Нейс (Голландия) - 1.06,183
2. Томас Крол (Голландия) - 1.06,255
3. Кай Фербей (Голландия) - 1.06,340
4. Павел Кулижников (Россия) - 1.06,470
5. Ховард Лоренцен (Норвегия) - 1.06,513
6. Йоэль Дуфтер (Германия) - 1.06,802
8. Денис Юсков (Россия) - 1.07,208
10. Виктор Муштаков (Россия) - 1.07,365
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