Нейс с мировым рекордом выиграл дистанцию 1000 метров на этапе в Солт-Лейк-Сити

Голландский конькобежец Кьелд Нейс выиграл забег на 1000 метров на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Он показал результат 1 минута 6,183 секунды. Голландец побил мировой рекорд американца Шани Двиса, который был установлен в 2009 году.

Вторым финишировал Томас Крол, третьим - Кай Фербей. Россиянин Павел Кулижников занял четвертое место.

Коньки

Солт-Лейк-Сити (США)

Кубок мира

Финал

Мужчины

1 000 м

1. Кьелд Нейс (Голландия) - 1.06,183

2. Томас Крол (Голландия) - 1.06,255

3. Кай Фербей (Голландия) - 1.06,340

4. Павел Кулижников (Россия) - 1.06,470

5. Ховард Лоренцен (Норвегия) - 1.06,513

6. Йоэль Дуфтер (Германия) - 1.06,802

8. Денис Юсков (Россия) - 1.07,208

10. Виктор Муштаков (Россия) - 1.07,365