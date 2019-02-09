"Ненавижу эту дистанцию". Семериков - о бронзе на чемпионате мира

Российский конькобежец Данила Семериков заявил, что не любит бегать на дистанции 10000 метров. 24-летний спортсмен в воскресенье завоевал бронзу на этой дистанции на чемпионате мира в Инцелле, опередив немца Патрика Беккерта на 0,002 секунды.

- Я всегда боюсь "десятки", вне зависимости от того, сколько я перед ней бегу, ненавижу эту дистанцию, - приводит ТАСС слова Семерикова. - Мне с детства говорили, что эту дистанцию отменят, я думал, когда уже, а теперь и бегаю ее сам. Очень тяжело ее бежать, ужас какой-то, терпеть нужно очень много, это самая тяжелозарабатываемая медаль в коньках.

Чемпионат мира в Инцелле завершится 10 февраля.

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