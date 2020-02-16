Наталья Воронина: «Ноги решили, что хватит бронзы, надо побыстрее бежать»

Российская конькобежка Наталья Воронина поделилась впечатлением от победы на чемпионате мира на 5000 м. Она преодолела дистанцию с мировым рекордом — 6.39,021. Ранее она говорила, что ей надоели бронзовые медали.

— Ноги вот решили, что хватит бронзы, надо побыстрее бежать (смеется). Я в шоке, если честно. Ну как в шоке, — цитирует «РИА Новости» Воронину. — Все-таки я понимала, что хорошо готова, не зря же мы так много работаем, и к тому же «пятерка» в последние годы лучше заходит. «Тройка» стала по скорости уже почти средней дистанцией, в последние пару лет мне тяжело держать такую скорость, да и командная гонка тяжело дается в этом году. Я пытаюсь терпеть, но могу сказать, что в этом сезоне, удовлетворительно для меня закончилась только командная гонка на чемпионате Европы.

— Вы сейчас просите сделать дистанции подлиннее?

— Нет (смеется). Мне хватает «пятерки» и «тройки». Нужно просто нарабатывать скоростную выносливость, раз уж «тройку» скоро будут бегать по тем же секундам, что и «полуторку».

— Если бы вам перед сезоном сказали, что побьете рекорд мира на «пятерке», как бы отреагировали?

— Все бы в шутку перевела — «может быть, ха-ха». Я вообще не могу загадывать наперед. Главное — готовиться, работать, сделать все возможное, а там как сложится.