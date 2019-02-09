Наталья Воронина: "Бежала, выкладывалась, результат - просто "вау"

Российская конькобежка Наталья Воронина прокомментировала свое третье место на чемпионате мира на дистании 5000 м. Росиянка уступила чешке Мартине Сабликовой и Эсме Виссер из Голландии.

- Вчера командная гонка далась мне совсем нелегко, так как у меня забились ноги, я устала, из-за этого я расстроилась, но сегодня на раскатке я довольно неплохо раскатывалась, подумала, что силы, видимо, меня не совсем покинули, - цитирует ТАСС Воронину. - Я себя настраивала на еще один рывок, нужно было собраться, что я и сделала. Жеребьевка меня беспокоила, что- то мне здесь с этим не везет - я хотела попасть на последнюю пару с реально сильным соперником, но ничего, сама бежала, выкладывалась, и результат - просто "вау".

Немного неожиданно, но я все же рассчитывала на третье место, просто я не ожидала таких секунд. Поставлю себе за этот чемпионат пять баллов, тренер похвалил, сказал, что рад. Я думала, что травма, полученная летом, выбьет меня из колеи, но этого не случилось.